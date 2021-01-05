طهران تنتقد سلوك سيئول تجاه قضية سفينتها الموقوفة بسبب مشكلة فنية

وقال خطيب زاده في تصريح صحفي الثلاثاء حول وضع السفينة الكورية: اننا كما أعلن سابقا، فإن مشكلة السفينة الكورية هي مشكلة فنية بحتة، والجمهورية الإسلامية الايرانية، كجميع الدول الاخرى حساسة تمامًا تجاه الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها وتتعامل مع الانتهاكات وفقًا للقانون.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: ان سلوك الحكومة الكورية في هذا الصدد غير مفهوم ومرفوض ونحن نحث الحكومة الكورية على التعامل مع هذه المسألة الفنية بعقلانية ومسؤولية.

وأوضح خطيب زاده أن هيئة الموانئ والملاحة البحرية بصفتها المؤسسة المسؤولة عن مثل هذه الأمور تسعى باحترافية إلى المساعدة اللازمة للسفينة وطاقمها وتوفر المعلومات اللازمة في هذا الصدد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الأنباء الواردة عن زيارة وفد من كوريا الجنوبية إلى إيران لمتابعة هذا الموضوع: إن زيارة وكيل وزير الخارجية الكوري الجنوبي كانت مقررة من قبل وستجري في المستقبل القريب، ولكن لا صلة لها بهذا الموضوع ولا يوجد ايضا اتفاق على زيارة منفصلة بين البلدين، لأن هذه المسألة في الأساس هي في اطار فني وفي المسار القانوني المحدد ولا تتطلب زيارة دبلوماسية.

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