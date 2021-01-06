قصرشيرين أفضل منطقة لتطوير العلاقات السياسية والتجارية مع العراق

واضاف شهريار حيدري في مقابلة مع ارنا اليوم الأربعاء، أن منطقة قصرشيرين مؤهلة لان تكون منطقة تجارية حرة نظرا لما لها من حدود مشتركة مع كردستان العراق وبعض المحافظات العراقية الاخرى.

واشار الى أن إيران بحاجة إلى خلق قدرات جديدة لمزيد من الاتصال والتبادل الاقتصادي في الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، وان انشاء منطقة للتجارة الحرة يسهم في زيادة القدرة الاقتصادية للبلاد.

وتابع حيدري: بما أن 50 بالمئة من صادرات بلادنا غير النفطية إلى العراق تتم عبر الحدود الرسمية لبرويزخان، فإن منطقة قصر شيرين أوجدت ظروفا جيدة جدا للعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والتجارة مع العراق.

مدينة قصرشيرين الحدودية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 27 ألف نسمة، تقع غرب محافظة كرمانشاه، ولها حدود مع العراق بطول 186 كم، حيث يوجد على طول هذه الحدود، معبرين رسميين برويزخان وخسروي، حيث يتم التبادل الاقتصادي والتجارة وتصدير البضائع إلى كردستان والحكومة المركزية العراقية عبر هذين المنفذين.

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