ضبط ما يزيد عن 6 اطنان من المخدرات في سيستان وبلوشستان

واشار العميد احمد كودرزي اليوم الاربعاء الى تشديد عمليات الرصد والمراقبة من قبل قوات حرس الحدود في منطقة مك سوخته بمدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد وقال: قد تم إبلاغنا ان اعضاء عصابة تهريب المخدرات يعتزمون على تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود إلى داخل البلاد.

وأضاف انه "بدعم استخباراتي وتوجيه عملياتي تم تحديد طرق المهربين وكذلك الوقت المخطط لنقل المخدرات إلى داخل البلاد ومن أجل التصدي مع تجار الموت تم تحديد عدة فرق من قوات حرس الحدود بمدينة سراوان الحدودية حيث تمكنت هذه القوات من الكشف عن شحنة كبيرة من الأفيون.

واكد قائد حرس الحدود الإيراني ان قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 6 اطنان و 160 کغم من الافيون و439 كيلوغراما من الحشيش وكميات من السلاح والمعدات التي كانت بحوزة المهربين.

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