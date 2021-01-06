روحاني : الحكومة خدمت الطبقات الفقيرة رغم الحظر والضغوط القصوى

طهران / 5 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية "علي اصغر مونسان" : ان خبراء الاثار الايرانيين يحققون حاليا في صحة الانباء بشان "انهيار جزء من طاق كسرى الاثري"، على ان يتم ايفادهم، بعد اعلان النتائج وتوفر الظروف، الى العراق من اجل ترميم هذا الايوان التاريخي.