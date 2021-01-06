روحاني : الحكومة خدمت الطبقات الفقيرة رغم الحظر والضغوط القصوى

وفي اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، اضاف روحاني إن الولايات المتحدة وبعد خروجها من الاتفاق النووي ، بدأت حربا اقتصادية على الشعب الإيراني ، وأعلن رئيس الأدارة الأمريكية بصراحة أنه يريد اركاع إيران عن طريق الضغوط الاقتصادية على الشعب.
يتبع..
طهران/ 6 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال الرئيس حسن روحاني، إن ميزانية العام القادم تضمنت خطوط حمراء وضعتها الحكومة ومن بينها الطبقات الفقيرة في المجتمع ، داعيا مجلس الشورى الإسلامي الى مراعاة هذه الخطوط عند مناقشة الميزانية.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، اضاف روحاني إن الولايات المتحدة وبعد خروجها من الاتفاق النووي ، بدأت حربا اقتصادية على الشعب الإيراني ، وأعلن رئيس الأدارة الأمريكية بصراحة أنه يريد اركاع إيران عن طريق الضغوط الاقتصادية على الشعب.
يتبع..
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