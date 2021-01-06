٠٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84175928
٠ Persons

سمات

روحاني : الحكومة خدمت الطبقات الفقيرة رغم الحظر والضغوط القصوى

روحاني : الحكومة خدمت الطبقات الفقيرة رغم الحظر والضغوط القصوى

طهران/ 6 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال الرئيس حسن روحاني، إن ميزانية العام القادم تضمنت خطوط حمراء وضعتها الحكومة ومن بينها الطبقات الفقيرة في المجتمع ، داعيا مجلس الشورى الإسلامي الى مراعاة هذه الخطوط عند مناقشة الميزانية.

وفي اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، اضاف روحاني إن الولايات المتحدة وبعد خروجها من الاتفاق النووي ، بدأت حربا اقتصادية على الشعب الإيراني ، وأعلن رئيس الأدارة الأمريكية بصراحة أنه يريد اركاع إيران عن طريق الضغوط الاقتصادية على الشعب.

يتبع..

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 5 =