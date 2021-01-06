الانتهاء من حقن لقاح كورونا الايراني للوجبة الثانية من المتطوعين

وأضاف الدكتور حامد حسيني في مقابلة مع ارنا اليوم الأربعاء، أن حقن اللقاح جرى على أربعة متطوعين خلال يومين، مشيرا إلى أن الحالة العامة لهؤلاء المتطوعين جيدة، وقال: سيتم إعلان نتائج المتطوعين السبعة الذين تم حقنهم حتى الآن اوائل الاسبوع القادم ليسمح لسبعة متطوعين آخرين بدخول الاختبار.

وأعلن مدير مركز التجارب السريرية بجامعة طهران للعلوم الطبية، أن فترة تطعيم المتطوعين للدراسة البشرية الأولى للمرحلة الأولى من لقاح كورونا الإيراني، تستمر لمدة شهرين وقال أن 56 متطوعا أعلنوا استعدادهم لأخذ اللقاح .

واشار الدكتور حسيني الى أن إعطاء التطعيم للمتطوعين يكون على مرتين، أي يتم إعطاء اللقاح الثاني بعد 14 يوما من اخذ اللقاح الأول.

وتم اجراء أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح كورونا المنتج من قبل باحثين إيرانيين يوم الثلاثاء الماضي 29 ديسمبر بحضور وزير الصحة والتعليم الطبي ونائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري.

يذكر أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في العالم تجاور الـ85 مليونا، بينما يقترب عدد الوفيات من المليونين ، وقد تعافى من المرض أكثر من 60 مليون شخص.

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