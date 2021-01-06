٠٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84175993
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وزير الدفاع:

هناك أدلة دامغة حول تورط الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد فخري زاده

هناك أدلة دامغة حول تورط الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد فخري زاده

طهران/ 6 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي، في رسالة لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة بمناسبة استشهاد الدكتور فخري زاده، أن هناك أدلة دامغة على تورط الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد فخري زاده.

واشار وزير الدفاع الإيراني في رسالة وجهها إلى نظرائه في أكثر من 60 دولة، إلى مبادرات وإنجازات الدكتور فخري زاده في المجالات العلمية والبحثية، لا سيما إنتاج الأدوات والمعدات لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة التخلي عن السلوك المزدوج في مكافحة إرهاب الدولة، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل غير القانوني والإجرامي وغير الإنساني.

وفي إشارة إلى تاريخ التورط المباشر لأجهزة المخابرات، وخاصة جهاز المخابرات التابع للكيان الصهيوني المحتل في اغتيال علماء إيرانيين، قال العميد حاتمي، أن هناك أدلة دامغة على تورط هذا الكيان في هذا الاغتيال.

واعتبر العميد حاتمي أن تجاهل هذه الجريمة يؤدي الى تكرارها وانعدام الأمن في العالم، مؤكدا ضرورة معاقبة المخططين لهذه الجريمة والمنفذين لها  وشدد على أن ايران تحتفظ بحق الرد عليها.

يتبع..

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