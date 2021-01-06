٠٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٢٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84176206
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كورونا في إيران.. انخفاض عدد الوفيات اليومية إلى 82شخص

كورونا في إيران.. انخفاض عدد الوفيات اليومية إلى 82شخص

طهران/6كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 261 الاف و903 شخصا وبوفاة 82 اخرين خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 55 الفا و830 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 283 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و261 الف و903 شخصا من بينهم 4780 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس  بلغ ملیون و 40 الاف و521 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 82 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 55 الفا و 830 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان سبعة ملايين و 939 الفا و 633 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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