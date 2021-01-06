العميد قاآني: يجب طرد الأمريكيين من المنطقة

وفي تصريح له اليوم (الأربعاء)، خلال زيارته مرقد الشهيد القائد قاسم سليماني في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاده، شدد العميد قاآني على الانتقام من المجرمين الذين لطخوا أيديهم بدماء الشهيد سليماني ورفاقه قائلا: "ان تلامذة مدرسة الحاج قاسم سيطردون الأمريكيين من المنطقة".

وأضاف، "ليعلم الذين فعلوا هذه الجريمة، أن الأمر ليس كذلك.. أن يقوموا باغتيال بطل محاربة الإرهاب ويهنأوا بعد ذلك برغد العيش".

وأضاف أن طريق الشهيد سليماني سيستمر ويتعزز دون تردد وتغيير.

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاق دربهم اثر غارة اجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة (3 كانون الثاني/يناير الماضي).

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