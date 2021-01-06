الجيش الايراني : المناورات تصمم بناء على التهديدات التي تواجه البلاد

وفي تصريحه اليوم الاربعاء، نوه "العميد تقي خاني" الى مناورات الطيران المسير الكبرى التي اطلقها الجيش الايراني شرقي البلاد امس الثلاثاء؛ مبينا ان اهم اهداف هذه المناورات يكمن في تقييم الجاهزية المعنوية والقتالية والتقنية التي تتمتع بها الوحدات التابعة للجيش الايراني من اجل التصدي للتهديدات، وبرؤية جديدة ومتطورة ايضا.

واضاف، ان هذه المناورات تكشف عن مدى استعداد الاجهزة والمعدات المصنعة محليا ودور القادة الشباب والمخضرمين للجيش الايراني في حماية البلاد امام التحديات.

وحول الانجازات المحققة بواسطة المناورات، قال العميد تقي خاني : انه منذ انطلاق المناورات الكبرى للطيران المسير ولحد الان، قامت كافة الوحدات البرية والبحرية والجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية، وبرعاية القادة وكبار المسؤولين في القوات المسلحة، ومن خلال تنسيق دقيق، باستعراض قوة الاستطلاع والرصد التي تتمتع بها وحدات الطيران المسير في ارجاء البلاد ولاسيما المناطق الحدودية.

كما اشار المتحدث باسم الجيش الايراني، في سياق الانجازات الاخرى لهذه المناورات، اشار الى تعزيز الثقة لدى الشباب الايراني بشان الطاقات الوطنية والتاكيد على بلوغ مرحلة الاكتفاء (في مجال الصناعات الدفاعية) لدى الجيش و وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، والمراكز الاكاديمية ذات الصلة ايضا.

انتهى * * ح ع