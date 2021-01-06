اللواء سلامي يحذر العدو من ارتكاب اي خطأ بمنطقة الخليج الفارسي

واضاف اللواء سلامي خلال مراسم افتتاح مستشفى بمدينة عسلوية في محافظة بوشهر (جنوب) اليوم الاربعاء : ان قواتنا المضحية جسدت انموذجا من الارادة والايمان في مواجهة الاعداء؛ والكل يعلم بانه لا يمكن السيطرة على غضب هؤلاء الحماة عن الحدود البحرية للبلاد.

وتابع القائد العام للحرس الثوري : يتعين على الاعداء ان يخضعوا لارادة قواتنا المضحية، لأن ايديها باتت على الزناد وهي متواجدة بكل جاهزية في ساحات القتال من اجل الدفاع عن الاسلام والثورة وحياض الوطن.

كما نوه اللواء سلامي بدور القوات التابعة للحرس الثوري في دعم الموطنين داخل البلاد وتوفير الرخاء والعيش الكريم لهم، على غرار تضحياتهم في مواجهة الاعداء.

وفي اشارة الى تعاظم اقتدار القوة البحرية للحرس الثوري، اكد ان هذه القوة تواصل مسارها لبلوغ الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات والحصول على اقتدار جديد يوميا.

وشدد اللواء سلامي بالقول : ينبغي على العدو ان يدرك حقيقة ابناء هذا الوطن وما سيواجه في طيات الامواج الجملية لبحر الخليج الفارسي العظيم لو ارتكب اي خطا في حساباته.

انتهى ** ح ع