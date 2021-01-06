قائد امني : لتعزيز التعاون الايراني الباكستاني في سياق مكافحة المخدرات

جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت اليوم الاربعاء بين قائد شرطة مكافحة المخدرات في مدينة "كويتة" بولاية "بلوجستان" الباكستانية، مع قائد قوات حرس الحدود الباكستاني "اللواء فياض حسن شاه" وقائد قوات مكافحة المخدرات في هذا البلد "عاقب نذير جودري".

ودعا العميد كريمي الى تعزيز الامن على امتداد الحدود المشتركة بهدف توسيع التعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان وتوفير الرخاء الاقتصادي لاهالي المحافظات الحدودية في كلا البلدين.

وفيما رحب باجراء باكستان المتمثل في تسوير حدودها المشتركة مع ايران، دعا قائد شرطة مكافحة المخدرات الايرانية الى مواصلة الدوريات الحدودية المتزامنة من قبل القوات الامنية الباكستانية والايرانية في سياق التصدي لعمليات تهريب المخدرات.

واعتبر العميد كريمي أنه من الضروري الاهتمام بإدارة الحدود لمكافحة تهريب المخدرات في إطار مشروع المبادرة الثلاثية بين إيران وأفغانستان وباكستان، وأضاف : في سياق هذا الامر الهام، إن شرطة مكافحة المخدرات الايرانية تعلن استعدادها لتبادل الخبرات مع الزملاء الباكستانيين.

و ورد في هذا التقرير ايضا، ان الجانبين الايراني والباكستاني اتفقا خلال اللقاء اليوم على عقد اجتماع "قادة شرطة مكافحة المخدرات لدى المحافظات المتجاورة" في البلدين قريبا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات العملانية بين هاتين القوتين.

وكان قائد شرطة مكافحة المخدرات التابعة لقوى الامن الداخلي الايراني العميد "مجيد كريمي والوفد المرافق له، قد وصل الى اسلام اباد يوم الاحد الماضي؛ في زيارة رسمية جاءت تلبية لدعوة الحكومة الباكستانية واللجنة القيادية لمكافحة المخدرات في هذا البلد، حيث التقى بكل من وزير الداخلية و وزير مراقبة المخدرات وقائد قوة مكافحة المخدرات الباكستانيين.

انتهى ** ح ع