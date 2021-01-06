٠٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٠٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84176815
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محافظة بوشهر تصدر ما قيمته 4,3 مليار دولار من السلع غير النفطية

محافظة بوشهر تصدر ما قيمته 4,3 مليار دولار من السلع غير النفطية

بوشهر/6 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلن رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة بوشهر (جنوبي البلاد)، سيد حسين حسيني، عن تصدير ما قيمته 4,3 مليار دولار من السلع غير النفطية من المحافظة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (الإيراني-ينتهي في 20 آذار/مارس).

وفي تصريح للمراسلين، اليوم (الأربعاء)، أضاف حسيني، ان المنتجات البتروكيماوية والمعدنية والزراعية والصناعية تشكل الصادرات الرئيسية لمحافظة بوشهر.

وتابع، ان صادرات محافظة بوشهر خلال هذه الفترة، باستثناء مكثفات الغاز، اظهرت زيادة بنسبة 2 في المائة من حيث الوزن.

وأشار الى أن البروبان، والبيوتان، والميثانول، والكبريت، والكلنكر، والأسمنت، والستايرين، والمنتجات الزراعية، بما في ذلك الطماطم وانواع التمور، تشكل السلع الرئيسية المصدرة من محافظة بوشهر في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

ولفت حسيني الى أن قيمة صادرات السلع من محافظة بوشهر إلى قطر، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 71 مليون دولار، وتم تصدير ما قيمته 56 مليون دولار منها من ميناء دير بالمحافظة.

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