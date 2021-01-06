محافظة بوشهر تصدر ما قيمته 4,3 مليار دولار من السلع غير النفطية

وفي تصريح للمراسلين، اليوم (الأربعاء)، أضاف حسيني، ان المنتجات البتروكيماوية والمعدنية والزراعية والصناعية تشكل الصادرات الرئيسية لمحافظة بوشهر.

وتابع، ان صادرات محافظة بوشهر خلال هذه الفترة، باستثناء مكثفات الغاز، اظهرت زيادة بنسبة 2 في المائة من حيث الوزن.

وأشار الى أن البروبان، والبيوتان، والميثانول، والكبريت، والكلنكر، والأسمنت، والستايرين، والمنتجات الزراعية، بما في ذلك الطماطم وانواع التمور، تشكل السلع الرئيسية المصدرة من محافظة بوشهر في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.

ولفت حسيني الى أن قيمة صادرات السلع من محافظة بوشهر إلى قطر، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 71 مليون دولار، وتم تصدير ما قيمته 56 مليون دولار منها من ميناء دير بالمحافظة.

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