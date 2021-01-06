منظمة الطيران المدني الايرانية تصدر بيانا بمرور عام على حادث الطائرة الاوكرانية

وجددت المنظمة الوطنية في بيانها العزاء ومشاعر التعاطف مع اسر ضحايا الرحلة 752 لشركة الطيران الاوكرانية؛ معلنة ان فريق التحقيق في الكوارث والحوادث بمنظمة الطيران المدني الايرانية اعد المسودة النهائية حول هذا الحادث وقدمه الى الدول المعنية لتبدي رايها بشانه.

وتابع البيان : انه بناء على المعايير لدى منظمة الطيران المدني الدولية (ايكاو) والملحق رقم 13 لمعاهدة شيكاغو، فإن الدول المعنية والمصنعة للطائرة والمشاركة في عملية التحقيق حول الحادث، تستطيع ان تبدي رايها حول التقرير النهائي لهذا الحادث.

علما ان مسودة هذا التقرير ارسلت من قبل منظمة الطيران المدني الايرانية في 29 كانون الاول 2020 الى الدول المعنية في حادث تحطم الطائرة الاوكرانية، والتي يتعين عليها ان تعلن عن رايها للمنظمة الوطنية بشانه في فترة لا تتعدي 60 يوما.

انتهى ** ح ع