قائد الحرس الثوري: لن نسمح بان يبقى دم الشهيد سليماني دون قصاص

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاربعاء على هامش زيارته لمقبرة الشهداء في كرمان (جنوب شرق)، قال اللواء سلامي: اننا مدينون كثيرا للقائد سليماني، ان كل الشعب الايراني والمسلمين وتاريخ الاسلام واستقلال البلاد وأمننا واستقرارنا وعزتنا وكل شيء مرتبط بهؤلاء الشهداء، وهذه هي التركة الخالدة للقائد الشهيد سليماني وسائر الشهداء الذين كانوا الى جانبه.

وأضاف: لن ننسى الحاج قاسم ابدا، وسنواصل دربه ولن نسمح بأن يبقى هذا الدم الطاهر وسائر الدماء الطاهرة دون قصاص.

وقال اللواء سلامي: والاهم من كل ذلك، هو مواصلة دربه ومتابعة اهدافه الكبرى.. المهم ان تبقى الراية التي رفعها خفاقة ولا ندعها تسقط الى الارض.. سنواصل دربه وكل الشعب كذلك على هذا المسار.

واضاف قائد الحرس الثوري: ان الانتقام لدم الشهيد سليماني سيتم في وقته.

انتهى ** 2342