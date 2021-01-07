وفد دبلوماسي كوري جنوبي يتجه الى ايران للتفاوض حول السفينة المحتجزة

وبحسب المصدر نفسه، فإن الوفد الكوري الجنوبي المتجه الى ايران يتراسه المدير العام لشؤون افريقيا والشرق الاوسط في وزارة خارجية هذا البلد "كوكيونغ سوك"، ومن المقرر ان يصل طهران مرورا بدولة قطر.

وكانت القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية قد اعلنت يوم الاثنين الماضي، عن ايقافها سفينة تابعة لكوريا الجنوبية تحمل شعار "هنكوك تشيمي" وعلى متنها 7 الاف و200 طن من المواد الكيمياوية البترولية؛ عازية الاسباب الى نقض القطعة البحرية المحتجزة للبروتوكولات المتعلقة بالبيئة في الخليج الفارسي.

وتقبع هذه الناقلة الكورية تحت الحجز حاليا في مدينة بندر عباس (بمحافظة هرمزكان – جنوبي البلاد).

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