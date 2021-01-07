اللواء سلامي يرعى مناورات التعبئة البحرية جنوبي البلاد

ونقل مراسل "ارنا" عن العلاقات العامة للحرس الثوري، الليوم الخميس، ان هذه المناورة التي انطلقت لمناسبة "اسبوع تكريم شهداء المقاومة"، تضم اكثر من 700 قطعة بحرية خفيفة وثقيلة.

وفي تصريح له بالمناسبة، اكد "اللواء سلامي" ان مناورة التعبئة البحرية اليوم تشكل استعراضا مشرفا وتجسيدا للتآلف بين المواطنين السنة الشيعة في حماية الاهداف الدفاعية للبلاد، ودعم الوحدات التابعة لبحرية الحرس الثوري.

واضاف : ان الرسالة الرئيسية التي تحملها المناورة، هي ان القوات المسلحة والشعب الايرانيين مستعدان على الدوام للدفاع عن المصالح المصيرية ولاسيما مياه الخليج الفارسي الزرقاء والحدود المائية لايران الاسلامية.

وقال القائد العام للحرس الثوري : ان الشعب لطالما شكل الجزء المكمل لاقتدارنا الدفاعي اللامتناهي؛ مردفا ان الحرس الثوري والقوات المسلحة الايرانية يعولان على هذه القاعدة الشعبية الرصينة، الامر الذي تجسد عبر التماسك بين قوات بحرية الحرس والمواطنين في شاطئ الخليج الفارسي.

انتهى ** ح ع