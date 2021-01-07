كوريا الجنوبية : تعامل السلطات الايرانية مع طاقم السفينة جيد

واوضح "يانغ سام" خلال تصريحه للصحفيين اليوم الخميس في سيول : انه عقب ايقاف السفينة في ايران، قام 3 دبلوماسيون كوريون بزيارة طاقمها الذين يخضعون للحجز حاليا بمدينة بندر عباس (جنوب)، واكدوا بان هؤلاء جميعا في صحة جيدة.

وتابع، ان سفير كوريا الجنوبية لدى ايران "ريو جيونغ هيون" ايضا تحدث بصورة منفصلة مع البحارة والطاقم الخدمي للناقلة، ليؤكد هو الاخر بانهم في اتم السلامة.

كما صرح المتحدث باسم الخارجية الكورية، ان بلاده تعتزم القيام بجهود متعددة الجوانب من اجل الافراج عن السفينة المحتجزة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة انباء "يونهاب" الكورية عن مسؤولين بالخارجية في هذا البلد، ان وفدا دبلوماسيا غادر سيول فجر اليوم الخميس متجها الى طهران لاجراء مباحثات بشان الافراج عن ناقلة النفط المحتجزة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الوفد الكوري الجنوبي المتجه الى ايران يتراسه المدير العام لشؤون افريقيا والشرق الاوسط في وزارة خارجية هذا البلد "كوكيونغ سوك"، ومن المقرر ان يصل طهران مرورا بدولة قطر.

وكانت القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية قد اعلنت يوم الاثنين الماضي، عن ايقافها سفينة تابعة لكوريا الجنوبية تحمل شعار "هنكوك تشيمي" وعلى متنها 7 الاف و200 طن من المواد الكيمياوية البترولية؛ عازية الاسباب الى نقض القطعة البحرية المحتجزة للبروتوكولات المتعلقة بالبيئة في الخليج الفارسي.

وتقبع هذه الناقلة الكورية تحت الحجز حاليا في مدينة بندر عباس (بمحافظة هرمزكان – جنوبي البلاد).

انتهى ** ح ع