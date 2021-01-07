محكمة عراقية تصدر مذكرة اعتقال ضد ترامب

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق : انه بعد أن دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى ملف التحقيق في جريمة اغتيال المهندس ورفاقه، وأقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من أفراد عائلته صباح اليوم، واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي، قرر ‏القاضي اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب"؛ حسب ما افادت به وكالة روسيا اليوم للانباء اليوم.

وأضاف البيان، ان "الأمر جاء ‏وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الاجانب".

وصدق الكونغرس الأميركي في جلسة مشتركة لمجلسيه، صباح الخميس، على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية؛ وذلك بعد توقف الجلسة مساء أمس الاربعاء لساعات بسبب اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي، رئيس مجلس الشيوخ "مايك بنس"، صباح اليوم، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي؛ مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني.

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