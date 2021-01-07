واعظي : التطوارات الاخيرة في امريكا كشفت النقاب عن الوجه الحقيقي لهذا البلد

و وصف واعظي، موضوع تزوير الانتخابات واعمال الشغب التي انتشرت في الشوارع واقتحام مبنى الكونغرس الامريكي (ليلة امس) وعرقلة اجتماعه الرسمي، "احد موروثات ترامب لهذا البلد".

وكتب واعظي : انه منذ نقض ترامب للعهود وانسحابه الاحادي من الاتفاق النووي ومعاهدات دولية اخرى، واجرائه اللاقانوني المتمثل في فرض الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية على شعبنا وتنفيذ الاغتيال الجبان والغاشم بحق الشهيد سليماني، نحن اكدنا مرارا بان هذا الشخص يدوس بقدميه على مصداقية امريكا وحدد نهاية لعمره السياسي.

وتابع : لربما صحة تلك التحذيرات بانت الان، حيث اليوم الشائن الذي مر بالديمقراطية الامريكية عقب اقتحام الكونغرس في هذا البلد؛ على امل تكون سياسات ترامب الخاوية ونتائجها المخربة على صعيد امريكا والمجتمع الدولي درسا لرئيس الجمهورية الامريكي الجديد، كي لا يكرر اخطاء سلفه باساليب اخرى.

انتهى ** ح ع