ظريف : قوة الرئيس المتمرد في شنّ حرب نووية مثيرة للقلق

وكتب ظريف عبر تغريدة على حسابه بموقع تويتر : ان الرئيس الذي يحقد على شعبه، اقدم طوال السنوات الاربع الماضية، على امور اكثر سوءا ضد شعبنا والاخرين.

واضاف : ان الامر المقلق هو أن هذا الشخص نفسه لديه قوة لا يتم التحكم بها في مجال شن حرب نووية؛ مما يشكل قلقا أمنيا للمجتمع الدولي بأسره.

وصدق الكونغرس الأميركي في جلسة مشتركة لمجلسيه، صباح اليوم الخميس، على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية؛ وذلك بعد توقف الجلسة مساء أمس الاربعاء لساعات بسبب اقتحام أنصار دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي، رئيس مجلس الشيوخ "مايك بنس"، صباح اليوم، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي؛ مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني.

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