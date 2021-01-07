لجنة حقوق الانسان الايرانية تعرب عن قلقها الشديد من سوء معاملة المعتقلين في اميركا

وجاء في جانب من بيان اصدرته اللجنة الخميس: انه حينما تحدث قائد الثورة الاسلامية عن افول اميركا وشبّه اوضاعها بسفينة التيتانيك، لم يصدق المنبهرون بالغرب بان مؤشرات افول اميركا ستبرز من داخلها في المستقبل القريب.

واضاف: ان الاحداث التي وقعت في واشطن بالامس اثبتت للجميع بان افول اميركا ليس حقيقة واقعية فقط بل هو المصير الحقيقي المحتوم لهذا النظام الاستعلائي المستكبر مهزوز الهيكلية والذي هو غير قادر على الابطاء بسرعة افوله حتى بامتلاكه القنبلة النووية وطائرة الـ "بي -52" والدولار.

وتابع البيان: ان الرئيس الاميركي الـ 46 يجب ان يؤدي اليمين بصورة مختلفة عما سبق اذ عليه ان يبدا ولايته الرئاسية، بدلا عن اجواء التصفيق والتهليل، بدقيقة صمت حدادا على ارواح المواطنين الاميركيين الذين اريقت دماؤهم على الارض من قبل حكام اميركا في مبنى الكونغرس.

واضاف: ان المراقبين المنصفين والمحايدين يعتبرون صمت امين عام منظمة الامم المتحدة والمفوض السامي للجنة حقوق الانسان التابعة للمنظمة تجاه انتهاك حقوق المواطنين الاميركيين بمثابة ضوء اخضر لمنتهكي حقوق الانسان ويطلبون منهم الا يجعلوا حقوق الشعب الاميركي اكثر من هذا ضحية من اجل مصالح اصحاب السلطة في اميركا.

واذ اعربت لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية عن قلقها الشديد من انتهاك حقوق الافراد المعتقلين وسوء معاملتهم خلال مراحل التحقيق وكذلك اخذ اعترافات قسرية منهم مثلما حدث في غوانتانامو وابوغريب، اكدت بان الالتزام بالتعهدات في مجال حق حرية التعبير وتنظيم التجمعات السلمية وكذلك ضمان صون حقوق المواطنين الاميركيين تعد مسؤولية ملقاة على عاتق اي مجموعة او تيار يتولى السلطة في واشنطن.

انتهى ** 2342