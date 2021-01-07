توقيع اتفاقية تجارية بين محافظة "خراسان الرضوية" الايرانية وولاية هرات الافغانية

وقال مساعد محافظ خراسان الرضوية لتنسيق الشؤون الاقتصادية علي رسوليان في ختام الاجتماع الذي عقد في مدينة مشهد مركز المحافطة: انه خلال اجتماع اللجنة الذي عقد على يومين تدارست 4 فرق عمل وهي "الجمارك والتجارة" و"النقل والترانزيت" و"الطاقة والوقود" و"الانتاج والاستثمارات" القضايا ذات الاولوية لدى الطرفين ومن ثم تم توقيع اتفاقية ثنائية اثر التفاهمات الحاصلة.

واضاف: ان الاتفاقية تتضمن توافقات جيدة في اطار 48 بندا ومادة لتسهيل تبادل السلع في حدود دوغارون وتسهيل الاستثمارات وتحسين المعاملات من اجل انجاز تبادلات افضل بنفقات اقل في حدود دوغارون بما يخدم مصلحة الطرفين.

واوضح انه وفقا للتوافقات سيتم زيادة فترة عمل المعبرين الحدوديين كما ستعقد لجنة في حدود دوغارون اجتماعا شهريا للبحث في سبل معالجة العقبات والمشاكل.

واشار الى انه ستتم متابعة تنمية صادرات الوقود والمشتقات النفطية ورفع مستوى جودتها في حدود دوغارون واضاف: ان خطوط نقل الكهرباء من خراسان الرضوية الى افغانستان ستزداد من 132 كيلوفولت الى 500 كيلوفولت.

ونوه رسوليان الى زيادة الاستثمارات المشتركة بين ايران وافغانستان واضاف: اننا نتابع انشاء منطقة صناعية لمستثمري الطرفين في الحدود، وتم الاتفاق كذلك على تنظيم معارض في مشهد وهرات بدعم كل منهما الاخر وكذلك تنمية الزراعة العابرة للحدود لزيادة واردات السلع من افغانستان الى خراسان الرضوية.

من جانبها اشارت مساعدة والي هرات للشؤون الاجتماعية مؤنسة حسن زادة الى ان المحادثات ركزت على تنمية العلاقات الاقتصادية وتوفير فرص الاستثمارات وقالت: ان الاتفاقية تتضمن 48 بندا ومادة تم تعريفها في اطار 4 مجالات.

واضافت: ان 15 بندا من الاتفاقية تتعلق بالجمارك والتجارة و 12 بندا بالنقل والشحن و 10 بنود بقطاع الصناعة والمناجم و 11 بندا بقطاع الزراعة.

انتهى ** 2342