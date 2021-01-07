سفير ايران لدى سوريا: استشهاد سليماني ضخ دماء جديدة بشرايين محور المقاومة

وقال ترك آبادي الخميس في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني: ان العمل الاجرامي الذي اقدمت عليه الادارة الاميركية يناقض الاعراف والقوانين الدولية ومبادئ منظمة الامم المتحدة وقد تم رفضه من قبل الجميع على صعيد العالم.

واضاف: ان المعتدين ارادوا هزم الشعب الايراني لكنهم هُزِموا هم انفسهم.

وتابع السفير الايراني: ان انتصارات الجيش السوري هي من جوهر انتصارات محور المقاومة وسنبقى ندعمه حتى الانتصار الكامل.

واكد ان موقف الرئيس السوري الشجاع بشار الأسد جنّب المنطقة وحماها من تداعيات مخططات الشر.

وشدد على موقف إيران الداعم لقوى المقاومة حتى تحرير الأرض وعودة حقوق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن قائد قوة "القدس" الفريق قاسم سليماني استشهد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابومهدي المهندس ورفاقهما في 3 كانون الثاني/يناير 2020 في عملية اغتيال بقصف صاروخي أميركي في محيط مطار بغداد الدولي.

انتهى ** 2342