قائد الثورة الاسلامية: ذكرى انتفاضة الـ 19 دي تثير العزة في نفوسنا

و بدأت كلمة سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ظهر اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم ضد نظام الشاه المقبور عام 1978.
وتقوم القنوات التلفزيونية والاذاعات الإيرانية ببث الخطاب على الهواء مباشرة.
يتبع**1110
طهران/8 كانون الثاني/يناير/ارنا اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية أية الله العظمى السيد علي الخامنئي يجب ان نستلهم العبر من ذكري الـ 19 دي (الثامن من يناير) والابقاء على احياء ذكرى انتفاضة باعتبارها تثير العزة في نفوسنا.
و بدأت كلمة سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ظهر اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم ضد نظام الشاه المقبور عام 1978.
وتقوم القنوات التلفزيونية والاذاعات الإيرانية ببث الخطاب على الهواء مباشرة.
يتبع**1110
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