قائد الثورة الاسلامية: ذكرى انتفاضة الـ 19 دي تثير العزة في نفوسنا

طهران / 7 كانون الثاني / يناير / ارنا – قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، السيدة "سيما سادات لاري" : ان فيروس كورونا تسبب في 103 وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد المتوفين من جراء هذا المرض في ايران، الى 55 الفا و933 شخصا.