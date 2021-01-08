٠٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:١٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84178211
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تسجيل 85حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 85حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران / 8كانون الثاني / يناير / ارنا –اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الجمعة ملیون و 274 الاف و514 شخصا وبوفاة 85 اخرين خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و18 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 251 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و274 الف و514 شخصا من بينهم 4729 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس  بلغ ملیون و 58 الاف و654 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 85 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 18 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 44 الفا و 799 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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