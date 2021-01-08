باكستان ترعى عقد ندوة "التعاون الإيراني- الباكستاني- الصيني

وشارك في هذه الندوة التي عقدت برعاية مركز الدراسات العالمية والاستراتيجية (CGSS). السفير الإيراني في إسلام أباد سيد محمد علي حسيني والسفير الإيرانی السابق في باكستان ما شاء الله شاكري وكذلك عدد من أساتذة الجامعات، وخبراء العلاقات الدولية من باكستان والصين، و مسؤولون من مركز الدراسات العالمية والاستراتيجية.

وقدم السفير الايراني فی هذه الندوة شرحا حول السياسات الایرانیة حول التعاون مع باكستان مؤكدا ان سياسة ايران قائمة على احترام حسن الجوار وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع باكستان.

و اضاف حسيني ان العقوبات الامريكية على ايران انعكست سلبا على العلاقات الثنائية بين ايران وباكستان مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تعزیز التعاون الثنائی بین البلدین فی ظل تفشي فيروس كورونا و توظیف طاقات مينائي تشابهار وجوادر .

واضاف حسیني : تعتبر مبادرة الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني فرصة مواتیة لتنمية التعاون الإقليمي لا سيما بالنسبة للدول الثلاث وهي ایران باکستان والصین .

و أكد الخبراء الحاضرون فی الندوة على تحديد سبل تطویر التعاون الثلاثي المستقبلي بين الدول الثلاث معربين عن املهم في أن يترك تمتين العلاقات بين ایران والصین الی جانب مشروع " برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين البلدین"،تاثيرا ايجابيا على تعزيز العلاقات مع باكستان.

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