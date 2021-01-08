٠٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٣٢ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84178303
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المتحدث باسم جمعية الهلال الاحمر: لا نستورد لقاح فايزر من امريكا

المتحدث باسم جمعية الهلال الاحمر: لا نستورد لقاح فايزر من امريكا

طهران/8 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعلن المتحدث باسم جمعية الهلال الاحمر " محمد حسين قوسيان" انه كان من المقرر استيراد 150 الف جرعة من لقاح فايزر من امريكا الا انه تم تعلیق استیراده بعد تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية حول حظر استيراد اللقاحات الامريكية والبريطانية.

واضاف قوسيان اليوم الجمعة في حوار مع ارنا انه كان من المقرر توفير لقاح فايزر  بواسطة عدد من الاخصائيين الايرانيين المقيمين في امريكا وارساله الى ايران إلا انه تم تعليق الموضوع اثر ما صرح به سماحة قائد الثورة الاسلامية اليوم.
هذا وكان رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني " كريم همتي" قد اعلن قبل ايام ان الجمعية ستقوم باستيراد 150 الف جرعة من لقاح فايزر  بالتنسيق مع وزارة الصحة والعلاج و التعليم الطبي.

علما ان سماحة قائد الثورة الاسلامية القى كلمة ظهر اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم في عام 1978 حظر فيها استيراد اللقاحات الامريكية والبريطانية الى البلاد واضاف ان امريكا اذا تمكنت من انتاج اللقاح لم يكن تشهد مثل هذه الفضحية حيث ان بلغ عدد الوفيات فيها في يوم واحد نحو اربعة الاف شخص.
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