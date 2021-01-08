ظريف: الذين رضخوا لغطرسة ترامب يستنكرون الآن خرقه لسيادة القانون

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: ان أولئك الذين رضخوا لغطرسة ترامب المنتهكة للقوانين على مدى 4 اعوام - لحماية انفسهم على حساب شعبنا – يستنكرون الآن خرقه لسيادة القانون، لكنهم مع ذلك يسعون لاستخدام إرهابه الاقتصادي كـ "أداة" ضد إيران.

واضاف: إن كنتم لا تمتلكون الجرأة اللازمة فتحلوا على الاقل ببعد النظر من أجل انفسكم.

وكان ظريف قد نشر الخميس في تغريدة له على "تويتر" تعليقا على الاحداث الاخيرة في أميركا، قائلا: ان الرئيس المتمرد الذي يحقد على شعبه، قد قام طيلة الاعوام الاربعة الماضية، باجراءات أسوأ بكثير ضد شعبنا والآخرين.

وأضاف: ان القضية المثيرة للقلق، هي ان هذا الفرد لديه اذن بلا قيود لشن حرب نووية، ما يشكل خطرا امنيا على المجتمع الدولي بأسره.

يتبع ** 2342