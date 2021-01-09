٠٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٠٠ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84178636
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اللاعب الايراني طارمي نجم بورتو الساطع

اللاعب الايراني طارمي نجم بورتو الساطع

طهران/9 كانون الثاني / يناير /ارنا- جعل مهدي طارمي بأدائه المبهر فريق بورتو متفوقا امام فريق فاماليساو في مباراة كرة القدم.

وافادت وكالة ارنا اليوم السبت، استضاف فريق فاماليسائو  في الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم للأندية البرتغالية فريق بورتو في ارضه وخسر امامه بنتيجة  4-1.

وكان مهدي طارمي ضمن تشكيلة  فريق بورتو الرئيسية في المباريات الأخيرة وبأدائه رائع ، لعب الدور الأول في فوز فريقه. وسجل هدفين وسدد ركلة جزاء.

وسجل طارمي هدفين الاول " في الدقيقة الـ 13 و الثاني في الدقيقة الـ 58 بضربة رأس. كما سجل تشاو ماريو هدف بورتو الأخير في الدقيقة الـ 90.

وفاز بورتو بالمباراة برصيد 31 نقطة واحتل المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز.
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