اللاعب الايراني طارمي نجم بورتو الساطع

وافادت وكالة ارنا اليوم السبت، استضاف فريق فاماليسائو في الأسبوع الثالث عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم للأندية البرتغالية فريق بورتو في ارضه وخسر امامه بنتيجة 4-1.

وكان مهدي طارمي ضمن تشكيلة فريق بورتو الرئيسية في المباريات الأخيرة وبأدائه رائع ، لعب الدور الأول في فوز فريقه. وسجل هدفين وسدد ركلة جزاء.

وسجل طارمي هدفين الاول " في الدقيقة الـ 13 و الثاني في الدقيقة الـ 58 بضربة رأس. كما سجل تشاو ماريو هدف بورتو الأخير في الدقيقة الـ 90.

وفاز بورتو بالمباراة برصيد 31 نقطة واحتل المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز.

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