الفیلم الایراني " الشمس" ضمن الافلام الاوفر حظا للفوز بالأوسكار2021

وتشارك مجيدي و"نيما جاويدي" في تأليف سيناريو فيلم "الشمس" ويتناول الفيلم قضية عمالة الاطفال.
والفيلم من بطولة علي نصيريان، وجواد عزتي، وطناز طباطبائي ومهدي موسوي فر وغيرهم.
وشارك الفيلم في الدورة الـ 77 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي وقنص جائزة "المصباح السحري" كما ترشح الفيلم ضمن 18 فيلما للفوز بجائزة "الاسد الذهبي" للمهرجان ذاته.
ونال الفيلم الى جانب جائزة افضل فيلم جائزتي افضل تصميم المشاهد وافضل سيناريو من مهرجان فجر.
كما فاز الممثل الناشئ "روح الله زماني" بجائزة مارسلو ماسترياني بالدورة الـ77 من مهرجان البندقية الدولي.
یذکر أن منظمي «الأوسكار» يؤجلون موعد حفل الدورة الـ93 لتوزيع جوائز «الأوسكار»، الذي كان مقرر عقده في فبراير المقبل ليكون في إبريل 2021، حيث يجري تأجيل موعد إقامته شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.
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