٠٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٢٢ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84178774
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الفیلم الایراني " الشمس" ضمن الافلام الاوفر حظا للفوز بالأوسكار2021

الفیلم الایراني " الشمس" ضمن الافلام الاوفر حظا للفوز بالأوسكار2021

طهران/ 9 كانون الثاني/ يناير/ ارنا -رشح فيلم "الشمس" (خورشيد) للمخرج "مجيد مجيدي" كممثل السينما الإيرانية لحفل توزيع جوائز الأوسكار بدورتها الـ93، لعام 2021 كما ضمن الافلام الاوفر حظا لنيل جائزة أفضل فیلم.

وتشارك مجيدي و"نيما جاويدي" في تأليف سيناريو فيلم "الشمس" ويتناول الفيلم قضية عمالة الاطفال.

والفيلم من بطولة علي نصيريان، وجواد عزتي، وطناز طباطبائي ومهدي موسوي فر وغيرهم.

وشارك الفيلم  في الدورة الـ 77 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي وقنص جائزة "المصباح السحري" كما ترشح الفيلم ضمن 18 فيلما للفوز بجائزة "الاسد الذهبي" للمهرجان ذاته.

ونال الفيلم الى جانب جائزة افضل فيلم جائزتي افضل تصميم المشاهد وافضل سيناريو من مهرجان فجر.

كما فاز الممثل الناشئ "روح الله زماني" بجائزة مارسلو ماسترياني بالدورة الـ77 من مهرجان البندقية الدولي.

یذکر أن منظمي «الأوسكار» يؤجلون موعد حفل الدورة الـ93 لتوزيع جوائز «الأوسكار»، الذي كان مقرر عقده في فبراير المقبل ليكون في إبريل 2021، حيث يجري تأجيل موعد إقامته شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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