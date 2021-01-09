تسجيل سبعة ملفات من التراث الثقافي غير المادي الإيراني في قائمة اليونسكو

ويطلق مصطلح التراث الثقافي غير المادي على المنتجات والأعمال الثقافية مثل الطقوس والفنون والأغاني والموسيقى والأحداث والمهارات والقدرات الشائعة بين الشعب في منطقة جغرافية معينة، والتي تحولت بمرور الوقت الى عادات وتقاليد تتوارثها الاجيال في المجتمع وباتت كنزا ثمينا للعصر الحاضر للشعب ويستمر تعزيزه وحمايته كعنصر وقيمة ثقافية.

أما المعالم والآثار التاريخية والقديمة والمنتجات الفنية التقليدية والمناظر الطبيعية تعد في مجموعة الآثار والمنتجات الثقافية الملموسة، والتي يتم الحفاظ عليها إما كموقع قديم أو كممتلكات ثقافية في المتحف، ولكن القطع الأثرية الثقافية غير الملموسة هي أشكال ثقافية لا يمكن تخزينها في مكان مادي مثل المتحف، ويمكن تسجيلها و نقلها وتكرارها وتجربتها بسبب خصائصها المتأصلة والخاصة.

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