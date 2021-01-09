ايران تنتج ادوية تستخدم لمعالجة مرض كورونا

واضاف الدكتور السيد حيدر محمدي، على سبيل المثال تم استيراد الأدوية رمديسوير وفاویپیراویر في البداية من الخارج ولكن الآن يتم إنتاج جميع هذه الأدوية محليًا وأصبحنا مكتفين ذاتيًا ، مما يدل على القدرات والبنية التحتية القوية للصناعة الوطنية في مجال الصيدلة.

وأكد بأنه لا يتم حاليا استيراد اي دواء لعلاج مرض كورونا من الخارج وقال يتم استيراد جزء صغير فقط من المواد الأولية لإنتاج هذه الأدوية".

وأعرب عن أمله لتصدير أدوية علاج مرض كورونا قريبا نظرا لزيادة إنتاج هذه الادوية محليا.

وفي إشارة إلى توفير أدوية يصفها الأطباء ، قال: "دواء مثل IVIG هو دواء محدد لمرضى نقص المناعة ، وهو يستخدم أيضًا لعلاج مرض كورونا ، واجهنا في وقت ما نقصًا في توفيره لكن انه متوفر حاليا للمرضى في جميع صيدليات المستشفىات الخاصة لمرض كورونا.

انتهى** 1453