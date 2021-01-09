ايران صدرت أكثر من 2.1 مليار دولار من الصلب في 9 اشهر

وبناء على إحصاءات الجمارك الإيرانية التي نشرت اليوم السبت، فان صادرات إيران من الصلب في شهر ديسمبر الماضي فقط، بلغت نحو 839 ألف طن بقيمة 354 مليون دولار .

وتشير الإحصاءات المتعلقة بفترة الأشهر التسعة الماضية من العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس 2020 ) إلى تصدير 597 ألف طن من حديد التسليح بقيمة 4.253 مليون دولار.

كما بلغ تصدير سبائك الصلب في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 787 الف طن، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب الجداول الإحصائية للجمارك، فقد تم تصدير 4 ملايين و 377 ألف طن من سبائك الصلب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

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