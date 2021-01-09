٠٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84178971
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ايران صدرت أكثر من 2.1 مليار دولار من الصلب في 9 اشهر

ايران صدرت أكثر من 2.1 مليار دولار من الصلب في 9 اشهر

طهران/ 9 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - بلغت صادرات إيران من الصلب خلال الاشهر التسعة الماضية، 5.6 مليون طن بقيمة اكثر من مليارين و 179 مليون دولار.

وبناء على إحصاءات الجمارك الإيرانية التي نشرت اليوم السبت، فان صادرات إيران من الصلب في شهر ديسمبر الماضي فقط، بلغت نحو 839 ألف طن بقيمة 354 مليون دولار .

وتشير الإحصاءات المتعلقة بفترة الأشهر التسعة الماضية من العام الإيراني الحالي (بدأ 21 مارس 2020 ) إلى تصدير 597 ألف طن من حديد التسليح بقيمة 4.253  مليون دولار.

كما بلغ تصدير سبائك الصلب في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 787 الف طن، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب الجداول الإحصائية للجمارك، فقد تم تصدير 4 ملايين و 377 ألف طن من سبائك الصلب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي.

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