إطلاق منصة تجارة إلكترونية دولية لتسويق البضائع الإيرانية

وقالت المديرة التنفيذية لهذه الشركة القائمة على المعرفة " فرزانه دانشمند" ان منصة التجارة الإلكترونية الدولية "شيجل" ستقوم بجميع العمليات ومنها التحويلات النقدية الدولية وجميع العمليات اللوجستية للمبيعات الايرانية خارجيا وهي الرابط بين التجار والشركات الايرانية والزبائن الاجانب .

واضافت دانشمند ان Chigel هي أداة لإدارة مبيعات السلع الإيرانية عبرالإنترنت ، ومتصلة ببوابة استلام ودفع العملات الأجنبية (16 عملة) وتدعم 20 لغة وتعتبر بوابة لعولمة البضائع الإيرانية.

وبينت مديرة جيكل ان 30٪ من الزبائن هم من دول مثل قطر وعمان وأفغانستان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا ، وان الخدمات اللوجستية والشحن تتم باستخدام جميع الوسائل مثل السيارات والطائرات والبريد .

واكدت دانشمند ان الهدف من تاسيس الشركة هو تسويق البضائع والسلع الايرانية عالميا وعبرالانترنت .

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