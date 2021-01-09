لاعبو محافظة أردبيل يحصلون على أعلى ألقاب الشطرنج في العالم

واقيمت منافسات الدوري الألماني للشطرنج عبر الفضاء الإلكتروني بحضور 10 فرق قوية و 116 لاعبا محترفا من جميع أنحاء العالم، حيث تمكن لاعبو محافظة أردبيل من الفوز بهذه البطولة برصيد 142 نقطة.

وحقق لاعبو فريق أردبيل داريوش عبدي برصيد 37 نقطة المركز الثاني، وهاشمي برصيد 37 نقطة المركز الثالث، وميرزائي 35 نقطة المركز الخامس، و رحيم شيخ علي 32 نقطة المركز السادس، ودلاور حسيني نياري برصيد 32 نقطة المركز السابع، ومسعود نويد برصيد 31 نقطة المركز التاسع، فيما فاز مهرداد لطفي بالمركز العاشر بـ30 نقطة في القسم الفردي لهذه المسابقة.

والنقطة الجديرة بالملاحظة كانت وجود سبعة لاعبين من محافظة أردبيل ضمن أفضل 10 لاعبين في هذه البطولة.

وجاء فريق الشطرنج الإسباني في المركز الثاني برصيد 127 نقطة و فريق الشطرنج الأيرلندي في المركز الثالث برصيد 86 نقطة.

انتهى** 2344