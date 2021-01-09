إيران تحتل المرتبة 28 عالميا في إنتاج الرز

واضاف " فرامك عزيز كريمي" في حديث لوكالة أنباء ارنا اليوم السبت : وفقا لآخر الاحصاءات الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (الفاو) أن حوالي 510 ملايين طن من الأرز الابيض ينتج سنويا على مساحة 167 مليون هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة.

واشار كريمي الى أن ما يقرب من 90 بالمئة من الرز العالمي ينتج ويستهلك في آسيا، وحوالي 8 بالمئة من إنتاج الرز يدخل في صفقات التجارة العالمية سنويا حسب هذه الارقام.

وقال المدير العام لمكتب الحبوب والمنتجات الأساسية بوزارة الجهاد الزراعي، إن الصين والهند وإندونيسيا وبنغلادش وفيتنام هي أكبر منتجي الرز في العالم.

وصرح إنه وفقا لإحصاءات التجارة العالمية، فإن الهند وتايلاند وفيتنام وباكستان والولايات المتحدة هي أكبر خمس دول مصدرة للرز في العالم على التوالي.