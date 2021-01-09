تسجيل82حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 5 الاف و 924 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و280 الف و438شخصا من بينهم 4686 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 67 الفا و466 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 82 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 100 شخص.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 99 الفا و 191 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

انتهى**3276