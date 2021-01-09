الفيلم الايراني"جبرائيل" الافضل في مهرجان " كرامة " الدولي لحقوق الإنسان

وافادت ارنا اليوم السبت ان الفيلم الايراني"جبرائيل" للمخرج يوسف كاركر فاز بجائزة أفضل فيلم قصير روائي في مهرجان " كرامة " الدولي لحقوق الإنسان الذي اقيم في الاردن .
ويتناول "جبرائيل" قصة اب في موقف صعب وعليه ان يختار بين الحب والايمان والضمير.
وبدأت منافسات الدورة الحادية عشرة لمهرجان " كرامة " الدولي لحقوق الإنسان في الاردن في 27 ديسمبر و استمرت حتى 7 يناير الحالي بمشاركة افلام من فرنسا ولبنان واسبانيا ومصر والعراق والمغرب وبلجيكا حيث احرز الفيلم الايراني"جبرائيل" جائزة أفضل فيلم روائي قصير.
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