٠٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٠٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84179281
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الفيلم الايراني"جبرائيل" الافضل في مهرجان " كرامة " الدولي لحقوق الإنسان

الفيلم الايراني"جبرائيل" الافضل في مهرجان " كرامة " الدولي لحقوق الإنسان

طهران/ 9 كانون الثاني/ يناير/ إيرنا – فاز الفيلم الايراني"1.02جبرائيل" للمخرج يوسف كاركر بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان " كرامة " الدولي لحقوق الإنسان الذي اقيم في الاردن.

وافادت ارنا اليوم السبت ان الفيلم الايراني"جبرائيل" للمخرج يوسف كاركر فاز بجائزة أفضل فيلم قصير روائي في مهرجان " كرامة " الدولي لحقوق الإنسان الذي اقيم في الاردن .

ويتناول "جبرائيل" قصة اب في موقف صعب وعليه ان يختار بين الحب والايمان والضمير.

وبدأت منافسات الدورة الحادية عشرة لمهرجان " كرامة " الدولي لحقوق الإنسان في الاردن في  27 ديسمبر و استمرت حتى 7 يناير الحالي بمشاركة افلام من فرنسا ولبنان واسبانيا ومصر والعراق والمغرب وبلجيكا حيث احرز الفيلم الايراني"جبرائيل" جائزة أفضل فيلم روائي قصير.

انتهى**م م**

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