الفيلم الايراني"جبرائيل" الافضل في مهرجان " كرامة " الدولي لحقوق الإنسان

طهران /9 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعتبر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ما حصل في واشنطن بانه يمثل عينة فجة عن الغطرسة الاميركية التي طالما فرضت هيمنتها على الشعوب، وأوضح ان “ما شهده الأميركيون يظهر زيف الديمقراطية الاميركية وخطورة أن يصل شخص مثل ترامب إلى الرئاسة الاميركية”، ولفت الى ان “الله سبحانه حمى العالم على مدى 4 سنوات لأن الزر النووي في يد شخص متكبر ومجنون” داعيا “الله سبحانه أن تمر الأيام القادمة من ولاية ترامب بخير على العالم".