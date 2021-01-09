فيلم "الارض المائية" الايراني يحصد جائزتين بامريكا والهند

وفي مهرجان "Silver State Film Festival"، الذي استضافته مدينة لاس فيغاس الامريكية للفترة من 11 الى 17 كانون الاول 2020، حصد الفيلم الايراني جائزة "افضل فيلم" لهذا الحدث السينمائي الدولي.

وبحسب التقرير نفسه، يهدف مهرجان لاس فيغاس السينمائي الدولي الى دعم منتجي الافلام المستقلين وايجاد ارضية تعاون مناسبة بين نشطاء الفن السابع في مختلف دول العالم.

كما شارك "الارض المائية" لمخرجه الايراني فخر موسوي، في مهرجان "غلوبال" السينمائي بمدينة مومباي الهندية، وحصد جائزة افضل سيناريو لهذا المهرجان.

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