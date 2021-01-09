الشركات المعرفية الايرانية تسهم في تعزيز العلاقات بين طهران ويريفان

واوضح المصدر نفسه في بيان اليوم السبت، انه سيقوم ممثلو 20 شركة معرفية ايرانية ناشطة في شتى المجالات التقنية، بزيارة ارمينيا للفترة من 9 الى 12 فبراير القادم، لاجراء مفاوضات مع نظرائهم لدى هذا البلد؛ وبما يسهم في توفير مناخ للعمل المشترك بين الشركات المعرفية الايرانية والارمينية.

ودعا البيان، اصحاب الشركات المعرفية الايرانية الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الى التقدم بطلب التسجيل عبر العنوان الالكتروني www.tesc.ir.

ومن اهم البرامج المدرجة على جدول زيارة الشركات المعرفية الايرانية التي تستغرق 4 ايام الى ارمينيا، اشار البيان الى زيارة "المعرض الدائم للمنتجات المعرفية الايرانية" الذي انشئ بجهود مركز ايران للصادرات في ارمينيا، وايضا زيارة واحات العلوم والتقنية في هذا البلد.

انتهى ** ح ع