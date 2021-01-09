عشائر النجف الاشرف تثني على مواقف ايران المساندة للعراق

وقال "الشيخ محمد العقيلي" نيابة عن هذا الوفد العشائري : ان الشعب العراقي يكنّ الحب للجمهورية الاسلامية الايرانية ولسماحة قائد الثورة الاسلامية، ونحن لا يمكن ان ننسى مواقف ايران الداعمة للعراق خلال حربه ضد داعش.

واشار الشيخ العقيلي الى الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر "الفريق الشهيد قاسم سليماني" و"الشهيد ابو مهدي المهندس" ورفاق دربهما؛ واصفا تضحيات ونضال هذين القائدين، من العناصر المصيرية التي حققت الانتصار على تنظيم داعش الارهابي.

كما اكد ممثل عشائر النجف الاشرف، خلال اللقاء مع السفير مسجدي اليوم، على رغبة عشائر العراق الوافرة في زيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية وتضامنها، ومواقفها المساندة للحكومة والشعب الايرانيين في مواجهة الحظر الامريكي الجائر؛ داعيا الى تعزيز الاواصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين.

الى ذلك، اشاد سفير الجمهورية الاسلامية الاىرانية بمواقف عشائر العراق حيال ايران؛ مؤكدا ان ايران لم تتخل عن الشعب العراقي وستظل الى جانبه.

واضاف مسجدي خلال اللقاء مع الوفد العشائري من اهالي النجف الاشرف، قائلا : كما وقفنا خلال فترة الحرب ضد جماعة داعش الارهابية الى جانب الشعب العراقي، سوف لن نتخلى عنه في مرحلة اعادة اعمار هذا البلد ايضا.

ونوه السفير الايراني لدى العراق بالمشتركات الثقافية والتاريخية والدينية التي تجمع بين البلدين؛ داعيا الى توسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر، انطلاقا من هذه القواسم المشتركة.

انتهى ** ح ع