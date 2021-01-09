العلاقات الاقتصادية بين إيران وعمان مستقرة

وفي مؤتمر افتراضي حول مشكلات الفاعلين الاقتصاديين في السوق العماني، والذي عقد بغرفة تجارة محافظة فارس (جنوب)، أضاف ضرابي: بناء على ذلك، نحن نحاول إقامة علاقات مستقرة بين القطاع الخاص في محافظة فارس والقطاع الخاص العماني.

ونوه الى العلاقات السياسية المستقرة بين إيران وسلطنة عمان لأكثر من 40 عاما والتي كانت على الدوام على أعلى المستويات، مؤكدا ضرورة النهوض بالعلاقات الإقتصادية والتبادل التجاري بين إيران وعمان بما يتلائم مع العلاقات السياسية بين البلدين.

واعتبر الخدمات والتعليم والصناعة والتعدين والسياحة بأنها مجالات جيدة تمهد لفرص مؤاتية لتوسيع العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان، وقال: "في مجال الصناعة، يمكننا أن نلعب دورا رياديا في المشاريع التي توصلنا فيها الى التكنولوجيا ذات الصلة".

انتهى**أ م د