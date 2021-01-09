٠٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٠٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84179721
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تخت روانجي : لسنا قلقين بشأن ممارسات ترامب الشريرة في ايامه الاخيرة

تخت روانجي : لسنا قلقين بشأن ممارسات ترامب الشريرة في ايامه الاخيرة

طهران / 9 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي" : انه نظرا للاجواء الراهنة في امريكا وقلق التيار المنافس من قرارات واجراءات ترامب المحتلة بنهاية فترة حكمه، انني استبعد ان يشكل الاخير مصدر قلق خلال الايام الاخيرة المتبقية من فترة رئاسته، ولاسيما فيما يخص الاقدام على اجراء نووي.

وفي تصريح له اليوم السبت، تطرق "تخت روانجي" الى التحركات العسكرية الامريكية خلال الايام الاخيرة في المنطقة، والقلق بشان احتمال لجوء ترامب الى استخدام السلاح النووي؛ مبينا ان رئيس جمهورية امريكا اقدم طيلة فترة حكمه على الكثير من الاجراءات المثيرة للاستغراب وبما ادى الى هكذا قلق من انه يحتمل ان يقدم حتى في الايام القليلة المتبقية من رئاسته على تصرفات تعسفية.

واضاف : انني استبعد بأن يشكل الاخير مصدر قلق، خلال الايام الاخيرة من رئاسته ولاسيما بشأن الاقدام على اجراء نووي؛ مؤكدا في الوقت نفسه، أنه لا ينبغي استبعاد أي اجراء بسبب عدم امكانية التنبؤ به، إلا أن (ترامب) لن يسير في هذا الاتجاه، لكن يجب ان نبقى يقظين.

وفي معرض تحليله لمواقف الادارة الامريكية الجديدة قبال ايران، اكد السفير الايراني لدى الامم المتحدة : ان الحكومات المختلفة في امريكا ان كانت ديمقراطية او جمهورية لا تختلف كثيرا من حيث سياساتها الدولية.

واوضح قائلا : على سبيل المثال فيما يخص استخدام الية الحظر ضد ايران، فقد استمر ذلك في عهد الحكومات الديمقراطيية والجمهورية داخل امريكا؛ مبينا ان واشنطن تعتقد بانها تستطيع من خلال سياسة الحصار ان تحصل على تنازلات الاخرين.

انتهى ** ح ع  

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