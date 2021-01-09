سفير ايران في اليابان: يجب تسليم الضالعين في اغتيال الشهيد سليماني للعدالة

وقال رحماني موحد في تصريح له خلال ندوة عبر الاجواء الافتراضية عقدتها الملحقية الثقافية الايرانية في طوكيو في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القائد سليماني: يمكن القول بثقة بان احد اهم واكثر الاحداث تاثيرا في العام الماضي كان عملية الاغتيال الوحشية والغادرة للقائد الشهيد قاسم سليماني من قبل النظام الاميركي الارهابي فجر يوم 3 يناير 2020 .

ووصف الشهيد سليماني بانه شخصية ادى دورا اساسيا في محور المقاومة ودحر داعش في العراق وسوريا حيث كانت هذه القضية لا تحتمل لانظمة راعية للارهابيين مثل اميركا والكيان الصهيوني والسعودية حماة داعش الذين بادروا الى اغتياله.

واكد السفير الايراني بان الشهيد سليماني فضلا عن انه كان ضليعا في الشوؤن العسكرية كان نشطا في المجال الدبلوماسي ايضا وكان يسعى من اجل خفض التوتر ونشر المودة في المنطقة واضاف: ان القائد سليماني كان من المقرر خلال زيارته الاخيرة الى العراق والتي تمت بدعوة من المسؤولين العراقيين ان ينقل الرد على رسالة المسؤولين السعوديين عن طريق الحكومة العراقية الى الرياض الا ان النظام الاميركي الارهابي باغتياله وخرقه لسيادة العراق لم يسمح بان تثمر جهوده السلمية.

ولفت الى ان الشعب الايراني وشعوب المنطقة مطلعة جيدا على خدمات وتضحيات الشهيد سليماني ورفاقه في مكافحة الارهاب والتطرف في منطقة غرب اسيا وان ردود فعل هذه الشعوب تجاه اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما ومراسم التشييع المهيبة التي جرت لهم في ايران والعراق بمشاركة الملايين مؤشر الى هذا الامر.

واشار الى ان منظمة الامم المتحدة لم تعمل بمسوليتها في ادنة هذا العمل الارهابي والحيلولة دون تكراره، لافتا الى ان صمت منظمة الامم المتحدة كممثلة للمجتمع الدولي وبعض اعضائها ادى بعد عام من ذلك الى عملية اغتيال وحشية للعالم الايراني محسن فخري زادة.

وقال رحماني موحد: لا ينبغي التصور انه بمضي الوقت سيتم نسيان القضية بل ينبغي ان يعلم الجميع بان الحكومة الايرانية وبالنيابة عن الشعب الايراني وشعوب المنطقة ومن اجل الحيلولة دون اهدار دم هذا الشهيد ورفاقه تتابع قضية تسليم المجرمين للعدالة ولن تتوانى عن بذل اي جهد في هذا السبيل.

واكد قائلا: اننا لن ننسى ولن نغفر ومن الجدير في هذا الاطار تشكيل وتفعيل فريق عمل يضم خبراء قانونيين ودوليين واعلاميين لاستيفاء حقوق الشعوب المظلومة في المنطقة لدى المحاكم الدولية.

يتبع ** 2342