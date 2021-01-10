الملاكم الايراني المراهق أفضل المواهب في آسيا

وقدم الاتحاد الآسيوي للملاكمة في الأشهر الأخيرة اسماء بعض اللاعبين الشباب الذين يعيشون في الدول الاسيوية كأفضل المواهب في مجال الملاکمة ، ومن بينهم سام صادقي ، الملاكم الشاب من اهالي مدينة كرمانشاه.

وقال أشكان طاهري مدرب هذا الملاكم الشاب إن صادقي يمارس الملاكمة لمدة عام وثلاثة أشهر وفاز لحد الان بعدة مباريات ودية.

واعرب طاهري عن اعتقاده بأن التنفيذ الصحيح لتقنيات الملاكمة واليقظة والقوة واللياقة البدنية الجيدة هو السبب في اختيار هذا الملاكم الشاب من قبل الاتحاد الاسيوي للملاكمة.

انتهى** 1453