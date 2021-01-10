١٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٢٨ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84180116
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الملاكم المراهق الايراني من أفضل المواهب في آسيا

الملاكم المراهق الايراني من أفضل المواهب في آسيا

كرمانشاه / 10 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- تم اختيار سام صادقي الملاكم الايراني البالغ من العمر 12 عامًا من اهالی مدينة كرمانشاه من قبل الاتحاد الآسيوي للملاكمة كواحد من أفضل المواهب الرياضية والمستقبلية.

وقدم الاتحاد الآسيوي للملاكمة في الأشهر الأخيرة  اسماء بعض اللاعبين الشباب الذين يعيشون في الدول الاسيوية كأفضل المواهب في مجال الملاکمة ، ومن بينهم سام صادقي ، الملاكم الشاب من اهالي مدينة كرمانشاه.

وقال أشكان طاهري  مدرب هذا الملاكم الشاب  إن صادقي يمارس الملاكمة لمدة عام وثلاثة أشهر وفاز لحد الان بعدة مباريات ودية.

واعرب طاهري عن اعتقاده بأن التنفيذ الصحيح لتقنيات الملاكمة واليقظة والقوة واللياقة البدنية الجيدة هو السبب في اختيار هذا الملاكم الشاب من قبل الاتحاد الاسيوي للملاكمة.

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