لقاح کورونا، بارقة امل لعودة حياة البشر الى طبيعتها

فمن الطبيعي ان يقوم العلماء في العديد من دول العالم باجراء دراسات طبية في المختبرات سعيا منهم الى انتاج لقاح ينقذ البشرية من الفيروس الذي ترك بصماته على كل مفاصل الحياة حيث هناك نحو مئتي لقاح تجريبي بدأ العمل على انتاجه حول العالم.

انتاج لقاح کورونا.. ينبغي ضبط توقعاتنا

واثمرت هذه المساعي عن انتاج انواع من اللقاحات منها فايزر وسينوفاك ولكن ينبغي ضبط توقعاتنا لان رغم ان انتاج اللقاح المضاد لكورونا يبعث على التفاؤل غير انه قد لن يكون حلا سحريا.

وكباقي دول العالم تعاني ایران من انتشار فيروس كورنا والقيود التي فرضها الفيروس حيث استمر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ایران والذي كان قد بدا في نهايات شهر شباط/ فبراير الماضي.

وفرضت الحکومة الايرانية قيودا علی مختلف القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية منعا لتفشي كورونا شملت منع التنقل بين المدن وخفض ساعات العمل في الدوائر الحكومية والمراکو التجاریة والمحال وکذلك منع التجول في ساعات محددة مساء كل يوم.

وشهد تفشي الفيروس 3 موجات في مراحل مختلفة و ارتفع عدد المصابين في الذروة الثالثة الى ما بين 13 و 14 الف اصابة والوفيات نحو 500 حالة يوميا مما اصبح تشديد القيود ضروريا و انعكست هذه القيود والالتزام من قبل المواطنين ایجابیا علی عدد الاصابات و الوفيات جراء كورونا حیث شهدت الاسابيع الاخيرة وتيرة منخفضة بصورة تدريجية حتى انخفض عدد الوفيات تحت المئة خلال الايام الاخيرة.

انتاج لقاح كورونا الايراني

وفی اطار مساعيها لانتاج اللقاح، بادرت ايران كبعض الدول الاخرى بصنع اللقاح المضاد لكورونا وفقا لاعلى المواصفات العالمیة وبلغت بعضها مراحل متقدمة من ضمنها اثنان يمضيان المرحلة البشرية احدهما في ايران والاخر في دولة اخرى بالتعاون معها.

والى جانب مساعيها لصنع لقاح کورونا تسعى ايران لشراء اللقاح المناسب للفیروس.

ونجح العلماء الايرانيون في انتاج لقاح لكورنا وبعد ما اجتاز اللقاح مرحلة الاختبار الحيواني والسريري اختبر على ثلاثة من المتطوعين حیث بدأ الاختبار البشري للقاح الايراني قبل نحو اسبوعین وتم حقن 3 افراد باللقاح في مرحلة اولى وبعد عدة ايام تم حقن 4 افراد اخرین.

وان المرحلة الاولى للاختبارات السريرية للقاح كورونا جارية حاليا من قبل شركة "شفا فارمد" بعد اخذها الترخيص اللازم وتستمر نحو 1.5 شهر وان حقن اللقاح سيتم لـ 56 متطوعا في هذه المرحلة للتاكد من كونه آمنا ام لا.

وهناک مجموعتان هما "اللجنة الوطنية للاخلاق في الابحاث العلمية الطبية بوزارة الصحة" و"منظمة الاغذية والادوية" تراقبان بصورة جدية ودقيقة عملية صنع اللقاح الايراني و مجموعة مراقبة الآمان تتابع بصورة منتظمة معطيات حقن اللقاح الايراني لمتطوعي المرحلة الاولى للاختبار البشري وبعد تاكيد النتائج يتم السماح بدخول متطوعي المرحلة اللاحقة.

وفی 229 ديسمبر الماضي تم اجراء أول حقن بشري للمرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح كورونا المنتج فی داخل البلاد و ذلك بحضور وزير الصحة والتعليم الطبي ونائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري.

وکان کل من طيبة مخبر ابنة رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني (رض) ومحمد مخبر وأحد مدراء اللجنة، کانا أول المتطوعين لتلقي اللقاح الإيراني .

وعبرت السیدة مخبر عن تطوعها كاول مواطن ايراني لتلقي اللقاح الوطني.

واضافة الى ذلك تطوع 56 شخصا لتلقي حقن اللقاح بعد ما جري تطعيم 3 اشخاص فی 29 دیسمبر الماضی.

انتاج ایران من ادوية تستخدم لمعالجة كورنا

وقبل ايام قال المدير العام لمنظمة الدواء والغذاء في وزارة الصحة الايرانية إنه تم في بداية تفشي فيروس كورونا استيراد أكثر من 90٪ من أدوية مرض كورونا من الخارج وأضاف جهود المتخصصين في البلاد أثمرت عن انتاج جميع الأدوية المستخدمة في علاج مرض كورونا في البلاد.

واضاف الدكتور السيد حيدر محمدي، على سبيل المثال تم استيراد الأدوية رمديسوير وفاویپیراویر في البداية من الخارج ولكن الآن يتم إنتاج جميع هذه الأدوية محليًا وأصبحنا مكتفين ذاتيًا ، مما يدل على القدرات والبنية التحتية القوية للصناعة الوطنية في مجال الصيدلة.

وأكد بأنه لا يتم حاليا استيراد اي دواء لعلاج مرض كورونا من الخارج وقال يتم استيراد جزء صغير فقط من المواد الأولية لإنتاج هذه الأدوية".

وأعرب عن أمله لتصدير أدوية علاج مرض كورونا قريبا نظرا لزيادة إنتاج هذه الادوية محليا.

و کان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي اعلن السابع من الشهر الجاری بان اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا سيكون في متناول المواطنين اواخر فصل الربيع القادم.

واكد وزير الصحة بان ايران ستكون في العام القادم احدى الدول المتقدمة في العالم في مجال انتاج اللقاح لهذا المرض واضاف: ان المواقع الالكترونية لمنظمات دولية مثل اليونيسف او منظمة الصحة العالمية تشير الى ايران كواحدة من الدول المرموقة في انتاج اللقاح.

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