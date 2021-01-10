١٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٣٠ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84180344
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صادرات ايران من النحاس بلغت 512دولار خلال تسعة اشهر

صادرات ايران من النحاس بلغت 512دولار خلال تسعة اشهر

طهران/ 10كانون الثاني/يناير/ارنا- تقيد إحصاءات التجارة الخارجية بانه تم تصدير 80 ألف طن من كاثود النحاس بقيمة 512 مليون دولار خلال تسعة اشهر من العام الايراني الجاري ( بدا 21 مارس 2020 ).

وافاد مراسل ارنا بناءً على إحصاءات الجمارك الايرانية  بلغ متوسط ​​سعر كل طن من كاثود النحاس المُصدر 6،394 دولارًا.

وتستخدم كاثود النحاس كمواد خام لإنتاج منتجات نحاسية عالية النقاء وتستخدم في سبائك النحاس والسبائك والبرونز وسبائك الفولاذ ، بالإضافة إلى صناعات الأسلاك والمحولات كما يستخدم على نطاق واسع في مجال النقل والأجهزة والآلات الكهربائية ومعدات البناء.
وبلغت كمية إنتاج كاثود النحاس في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 192 ألف طن ، بزيادة قدرها 9٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الهند والصين من اهم وجهات تصدير كاثود النحاس حيث بلغت قيمة صادرات كاثود النحاس الى الهند خلال تلك الفترة 65.4 مليون دولار.

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