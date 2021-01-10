ضبط أكثر من 30 طنا من المخدرات في اسبوعين

و أوضح اصلاني اليوم الاحد أن إجمالي ما عثر عليه من المخدرات خلال اسبوعين ، كان 30 الفا و687 كغم، موضحا ان هذا الرقم كان 44 الفا و518 كغم خلال نفس الفترة من العام الماضي ليسجل انخفاضا بنسبة 31 بالمئة .

وتابع: أن 26 ألفا و 331 كيلوغراما من إجمالي ما ضبط من المخدرات يتعلق بالأفيون ، وهو ما يمثل 86 بالمئة من المخدرات المكتشفة.

وبشأن كمية المخدرات الاخرى المكتشفة، اشار اصلاني الى ضبط الفين و739 كغم من الحشيش و 438 كغم من الكريستال و 437 كغم من المورفين و 354 كغم من الهيروئين وأنواع اخرى من المخدرات .

كما أشار أصلاني إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تم إلقاء القبض على ما مجموعه 11 الفا و936 متهما على صلة بجرائم المخدرات وخاصة أثناء جمع وتنظيم مدمني المخدرات في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن 7 الاف و865 منهم متهمون بتهريب وتوزيع المخدرات .

واعلن أصلاني مصادرة 728 مركبة و 13 قطعة سلاح خلال هذه الفترة، مضيفا أن 64 بالمئة من المخدرات المكتشفة تمت عبر إجراءات استخباراتية و 31 بالمئة عن طريق إنفاذ القانون.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران ضبطت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى** 2344