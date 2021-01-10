نمكي: اكتشاف أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا البريطاني في إيران

و أضاف الدكتور نمكي اليوم الأحد، في اجتماع بمقر مكافحة كورونا بمحافظة مازندران شمال البلاد: هؤلاء المرضى هم عائلة إيرانية تعيش في دولة أوروبية سافرت إلى البلاد أواخر الأسبوع الماضي.

وقال: على الرغم من أنهم أجروا اختبار PCR في البلد الذي جاءوا منه ، إلا أنه بعد دخولهم الى إيران، تم اختبارهم وبناء على المعلومات المقدمة إلى وزارة الصحة اليوم فأن نتائج اختباراتهم كانت إيجابية ومصابون بفيروس كورونا من النوع المتحور البريطاني.

وأضاف الدكتور نمكي أن الفيروس البريطاني المتحور انتشر في معظم الدول الأوروبية وأصبح أوروبيا إلى حد ما، وأننا وضعنا قيودا على دخول الأشخاص من هذه الدول إلى إيران، بما في ذلك إجراء الاختبار السلبي للفيروس.

وتابع قائلا أنه ومع ذلك فأننا نقوم باجراء اختبار PCR لجميع الأشخاص الذين يسافرون إلى إيران من دول أوروبية ودول أخرى ويتم عزلهم حتى تحديد النتيجة.

واشار وزير الصحة، الى اكتشاف حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس البريطاني في محافظة مازندران، لكن نتائج الفحوصات التي جرت له كانت سلبية.

إنتاج اللقاح الإيراني بشكل واسع في الربيع المقبل

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن اللقاح الإيراني سينتج بكميات كبيرة الربيع المقبل وسيكون متاحا للجميع.

وأضاف الدكتور نمكي أن الاختبار البشري لهذا اللقاح تم بنجاح في المرحلة الأولى دون أي آثار جانبية، ويتم حاليا إجراء المرحلتين الثانية والثالثة من اختبار اللقاح الإيراني.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية ستصبح قريبا واحدة من المنتجين الكبار للقاح Covid 19 في المنطقة، وقال: في الوقت نفسه، يتم إنتاج لقاحين في البلاد ، أحدهما بالتعاون مع كوبا وشركة باستور .

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